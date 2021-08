Državljan BiH prevažal tujce preko Slovenije

Koper, 27. avgusta - Policisti so na območju Kubeda v zaledju Kopra ustavili dve vozili, v katerih so prevažali več prebežnikov. Eno izmed vozil je vozil 35-letni državljan Bosne in Hercegovine, v avtomobilu pa so bile še štiri osebe, državljani Turčije, ki so v Slovenijo vstopili na nedovoljen način, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.