Policisti pri izstopu iz Slovenije pri Nemcu našli posušene rastlinske delce

Ilirska Bistrica, 27. avgusta - Policisti so v Ilirski Bistrici na izstopni kontroli mednarodnega potniškega vlaka pri 38-letnemu državljanu Nemčije našli in zasegli 45 gramov posušenih rastlinskih delcev. Ob tem so posumili, da so zasežene posušene rastline prepovedana konoplja, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.