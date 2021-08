WHO in Unicef pozivata, naj šole kljub pandemiji ostanejo odprte

Ženeva, 30. avgusta - Regionalni urad Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Evropo in regionalni urad Unicefa za Evropo in Srednjo Azijo sta pozvala šole, naj sprejmejo ukrepe za zmanjšanje števila okužb z novim koronavirusom in kljub pandemiji ostanejo odprte. Milijoni otrok se ta teden vračajo v šolo, medtem ko se po Evropi širi zelo prenosljiva različica delta.