Sindikati zdravstva in socialnega varstva začeli pogajanja z vlado o aneksih h kolektivni pogodbi

Ljubljana, 27. avgusta - Minister za zdravje Janez Poklukar je sindikatom zdravstva in socialnega varstva na današnjem sestanku predstavil vladni pogajalski predlog za pogajanja o sklenitvi aneksov za zaposlene v obeh dejavnostih. Sindikati bodo predvidoma do prihodnjega tedna pripravili svoj predlog. Dokler so pogajanja v teku, obe strani pogajanj ne komentirata.