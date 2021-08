Trebanjci hitro zapolnili vrzel v vratih

Trebnje, 27. avgusta - Zaradi težav zavoljo poškodb med vratnicama se je vodstvo rokometnega kluba Trebnje hitro odzvalo in poiskalo zamenjavo za Aljošo Čudiča ter Urha Brano. Že danes bosta za nastop na evropskem parketu kandidirala Jure Blaževič iz Dobove in izkušeni črnogorski čuvaj mreže Radivoje Ristanović, so sporočili iz kluba.