Pogoji PCT za športno rekreacijo v veljavi od sobote, pri športnih treningih PCT le v šolskih telovadnicah

Ljubljana, 27. avgusta - Vladni odlok, ki določa, da morajo pogoj PCT (prebolevnost, cepljenje ali testiranje) izpolnjevati tudi udeleženci športno-rekreativne dejavnosti, starejši od 15 let, če vadba poteka v zaprtih prostorih, je objavljen v uradnem listu in začne veljati v soboto. Za športnike nad 15 let pa je PCT obvezen le, če imajo treninge v šolskem objektu.