Namesto Marjana Zaharja novi delavski direktor v Hitu Alan Bofulin

Nova Gorica, 27. avgusta - Na predlog sveta delavcev je nadzorni svet na četrtkovi seji na delovno mesto delavskega direktorja in člana uprave družbe Hit imenoval Alana Bofulina, dosedanjega predsednika sveta delavcev in predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu družbe. Zamenjal bo Marjana Zaharja, ki je to delo opravljal od leta 2006.