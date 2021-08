Na Hrvaškem s 1. septembrom dodatno rahljanje ukrepov za gostince

Zagreb, 27. avgusta - Na Hrvaškem bodo s 1. septembrom v kavarnah in barih goste lahko postregli tudi v zaprtih prostorih, je danes napovedal hrvaški notranji minister Davor Božinović. Povedal je, da ne bodo spreminjali obratovalnega časa, to pomeni, da bodo lahko lokali še naprej odprti do polnoči.