Fenerbahče Mihe Zajca s skupini D z Olympiacosom

Istanbul, 27. avgusta - V Istanbulu so izžrebali pare skupinskega dela evropske nogometne lige za sezono 2021/22. Fenerbahče Mihe Zajca bo tekmoval v skupini D skupaj z Olympiacosom, Frankfurtom in Antwerpnom. Sturm Jona Gorenca Stankovića, ki je v zadnjem kvalifikacijskem krogu izločil Muro, pa se bo v skupini B meril z Monacom, nizozemskim PSV in Real Sociedadom.