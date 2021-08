Prihodnji teden na sodiščih: Trije odmevni primeri umorov pred sodniki

piše Tjaša Doljak

Ljubljana, 29. avgusta - Na slovenskih sodiščih so za prihodnji teden razpisani predobravnavna naroka oz. začetek sojenja v treh primerih umorov. Na Ptuju pričakujejo obtoženega umora partnerke in njenih staršev, v Celju obdolženega umora dekleta v okolici Žalca, v Ljubljani pa četverico, ki naj bi zaradi premoženjske koristi do smrti pretepla moškega na območju Grosuplja.