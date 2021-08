Epidemija covida-19 povzročila težave v oskrbovalnih verigah

piše Urška Kristan Kastner

Ljubljana, 29. avgusta - Epidemija covida-19 je povzročila težave v oskrbovalnih verigah. Velik delež prebivalstva je v času zaprtja veliko prihranil in zdaj troši več, ponudba pa povpraševanju težko sledi. Ob tem prihaja še do zapletov pri distribuciji. Težave so večplastne, normalizacije razmer pa še ni na vidiku, pravi Matevž Obrecht s fakultete za logistiko.