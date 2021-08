V ljubljanski četrtni skupnosti Sostro zaključili več infrastrukturnih projektov

Ljubljana, 27. avgusta - V ljubljanski četrtni skupnosti Sostro so zaključili več infrastrukturnih projektov, s katerimi občina cilja na izboljšanje kakovosti življenja tamkajšnjih prebivalcev. Z nedavno izgradnjo oz. obnovo vodovodov in s prenovo cest so, kot so navedli na občini, krajanom omogočili boljšo dostopnost, tako do objektov kot do kakovostne pitne vode.