Nazarsko podjetje Podkrižnik lani z rastjo poslovanja

Nazarje, 28. avgusta - Nazarsko kovinsko-predelovalno podjetja Podkrižnik je lani ustvarilo 21,2 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 12 odstotkov več kot leto prej. Na doseženi rezultat so vplivali predvsem dobri izdelki, sodelovanje s kupci pri razvoju in načrtovanju izdelkov ter povečano povpraševanje na evropskemu in svetovnemu trgu, so povedali za STA.