Na območju Most v Ljubljani v delovni nesreči poškodovane tri osebe

Ljubljana, 27. avgusta - Na območju ljubljanskih Most se je zgodil delovna nesreča, v kateri se je lažje poškodovala ena oseba, dve pa huje. Slednji naj bi izvajali vzdrževalna dela na večji grelni napravi, pri tem pa je v varilnem kotlu prišlo do eksplozije in požara. Njuno življenje je ogroženo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.