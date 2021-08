Iz Afganistana evakuirali več kot 100.000 ljudi

Kabul, 27. avgusta - Iz Kabula so od 14. avgusta evakuirali že več kot 100.000 ljudi, so v četrtek sporočili iz Bele hiše. Samo v četrtek so v 12 urah evakuirali 7500 ljudi, od tega 5100 Američani in 2400 zavezniki, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kljub četrtkovem napadu države pospešeno nadaljujejo evakuacije pred rokom za umik vojakov, 31. avgusta.