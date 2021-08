Rola uspešno tudi čez drugo kvalifikacijsko oviro

New York, 27. avgusta - Slovenec Blaž Rola se je prebil v zadnji krog kvalifikacij za nastop na odprtem teniškem prvenstvu ZDA v New Yorku, potem ko je bil v drugem krogu po dveh nizih ter uri in 18 minutah igre s 6:4 in 6:2 boljši od Italijana Marca Maronija. Zadnja ovira Role do uvrstitve na glavni del turnirja bo na Finskem rojeni predstavnik Švice Henri Laaksonen.