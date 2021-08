Slovenska kratka filma na uveljavljenih tujih festivalih

Ljubljana, 28. avgusta - V tekmovalnem programu 24. Festivala kratkega filma v Bruslju, ki poteka od danes do 5. septembra, bo prikazan kratki igrani film Dom je, kjer je hiša režiserja Petra Cerovška, kratki igrani film Delčki scenarista in režiserja Arona Horvatha pa se je uvrstil na danski mednarodni filmski festival Odense, so sporočili s Slovenskega filmskega centra.