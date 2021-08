New York, 26. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Indeksa S&P 500 in Nasdaq sta doživela izgub,e medtem ko so mediji poročali o žrtvah v eksplozijah na letališču v Kabulu, poroča portal Bloomberg. Nafta se je pocenila, povišala pa se je cena zlata.