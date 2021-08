Mura izgubila tudi v Gradcu

Gradec, 26. avgusta - Slovenski državni prvaki, nogometaši Mure, bodo v nadaljevanju evropske sezone igrali v konferenčni ligi. V povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za evropsko ligo so še drugič morali priznati premoč Sturmu iz Gradca, tokrat so v gosteh izgubili z 0:2 (0:1). Prvo tekmo v Murski Soboti so Avstrijci dobili s 3:1.