Iz Kabula poletelo zadnje evakuacijsko letalo Nemčije

Kabul, 26. avgusta - Iz Kabula je danes poletelo zadnje nemško letalo z nemškimi in afganistanskimi državljani. Tri letala so poletela zvečer po lokalnem času v smeri Taškenta v Uzbekistanu, kjer imajo vzpostavljen začasni center. Skupno so danes iz Kabula poletela štiri nemška letala, poroča nemška tiskovna agencija dpa.