Na OP ZDA v 3. krogu možen slovenski obračun

New York, 26. avgusta - V New Yorku so danes opravili žreb zadnjega letošnjega teniškega turnirja za grand slam, odprtega prvenstva ZDA. Na glavni turnir so od Slovencev uvrščena tri dekleta. V tretjem krogu je že možen slovenski obračun, če bosta v prvih dveh uspešni Tamara Zidanšek in Kaja Juvan, se bosta pomerili med seboj.