Večer: Lastnica Emporio Medicala potrdila dajanje podkupnine

Ljubljana, 26. avgusta - V nadaljevanju sojenja zdravnikom in predstavnikom dobaviteljev zaradi domnevne korupcije v zdravstvu je pričala glavna priča, nekdanja lastnica in direktorica podjetja Emporio Medical Urška Jurkovič. Kot poroča spletni Večer, je potrdila dajanje podkupnin zdravnikom in lekarnarjem.