V sprinterskem krosu najboljša Christopher Blevins in Sina Frei

Trento, 26. avgusta - Na svetovnem prvenstvu v gorskem kolesarstvu v italijanskem Val di Soleju so danes podelili prva kompleta kolajn v članski konkurenci. V sprinterskem sprintu je bil med člani najboljši Američan Christopher Blevins, med članicami pa Švicarka Sina Frei. V popoldanskem sporedu so podelili tudi kolajne mladincem in mladinkam v olimpijskem krosu.