Kdo lahko prepreči Đokovićev sezonski slam?

pripravil Aljoša Žvirc

New York, 28. avgusta - V New Yorku se bo v ponedeljek začel še zadnji grand slam sezone. Glavno vprašanje svetovne javnosti pred turnirjem pa je, ali lahko srbski zvezdnik Novak Đoković kot drugi teniški igralec v odprti eri tenisa (od leta 1968) poseže po sezonskem grand slamu, potem ko je že osvojil OP Avstralije, Francije in turnir v Wimbledonu.