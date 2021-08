Handanović in Bizjak skupaj v skupini D, Oblaka čaka Liverpool

Istanbul, 26. avgusta - V Istanbulu so izžrebali skupine v nogometni lige prvakov. Španski prvak Atletico Madrid, kjer igra Jan Oblak, se bo v skupini B pomeril z Liverpoolom, Portom in Milanom, medtem ko italijanskega prvaka Inter Milano Samirja Handanovića v skupini D čakajo obračuni z Realom iz Madrida, Šahtarjem Donjeckom in Šerifom Tiraspolom Lovra Bizjaka.