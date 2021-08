Svetovni vinski strokovnjaki prepoznavajo rebulo kot briško vino

Goriška Brda, 26. avgusta - V Vipolžah so danes pripravili četrti mednarodni vinski dogodek Brda - Home of Rebula Wine Experience, kjer je 13 briških vinarjev iz slovenske in italijanske strani poskušalo vino rebula približati 30 priznanim vinskim piscem. Namen dogodka je strokovnim medijem večplastno predstaviti to sorto, ki jo strokovnjaki vse bolj prepoznavajo kot briško.