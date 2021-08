V dobrodelni akciji zbrali več kot 18.000 rabljenih očal

Lukovica, 26. avgusta - V deveti dobrodelni akciji zbiranja očal je trgovsko podjetje Hofer skupaj z Lions klubom Ljubljana Trnovski zvon zbralo več kot 18.000 rabljenih dioptrijskih in sončnih očal za slabovidne iz gospodarsko manj razvitih držav. Vsa očala so pregledana poslali v zbirni center, od koder jih bodo poslali končnim uporabnikom, so sporočili iz podjetja.