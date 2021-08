Hrvaška bo zrahljala epidemiološke ukrepe za pouk v šolah

Zagreb, 26. avgusta - Hrvaški minister za znanost in izobraževanje Radovan Fuchs je danes po seji vlade napovedal, da bodo v novem šolskem letu nekoliko zrahljali epidemiološke ukrepe. Med drugim bodo učencem višjih razredov osnovnih šol dovolili menjavo učilnic in kabinetov. Omogočali bodo tudi športne dejavnosti učencev in dijakov.