Vreme: Ponoči bodo padavine zajele večji del Slovenije in do jutra večinoma ponehale

Ljubljana, 26. avgusta - Ponoči bodo padavine in sprva nevihte od severa zajele večji del Slovenije in do jutra večinoma ponehale, najkasneje na jugovzhodu. Jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.