Pentagon napovedal nadaljevanje evakuacij do 31. avgusta

Washington, 26. avgusta - Ameriško obrambno ministrstvo je danes zanikalo poročila, da nameravajo ZDA umik iz Afganistana zaključiti že ta konec tedna. V Pentagonu so sporočili, da bodo evakuacije Američanov in njihovih afganistanskih sodelavcev preko letališča v Kabulu izvajali do izteka roka 31. avgusta.