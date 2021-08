Ljubljana, 26. avgusta - Zavod za gozdove Slovenije bo še naprej vodil vršilec dolžnosti direktorja. Vlada je namreč danes sklenila, da Janezu Logarju podaljša začasno vodenje zavoda, in sicer do imenovanja direktorja na podlagi razpisa, vendar najdlje za eno leto oz. do 14. septembra 2022.