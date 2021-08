Vlada določila besedilo predloga resolucije o programu razvoja in opremljanja SV do 2035

Ljubljana, 26. avgusta - Vlada je na današnji seji določila besedilo predloga resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske (SV) do leta 2035 ter ga poslala v obravnavo državnemu zboru. Nadaljnji razvoj SV temelji na projekciji postopnega doseganja dvoodstotnega deleža BDP za obrambo najpozneje do leta 2035.