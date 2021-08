Italijanski izdelki do slovenskih potrošnikov prek trgovskih polic

Ljubljana, 26. avgusta - Italijanska agencija za promocijo in internacionalizacijo italijanskih podjetij ITA pomaga domačim podjetjem pri prodoru na tuje trge tudi s sporazumi z velikimi trgovci na drobno. Slovenskim potrošnikom bo poskušala italijanske okuse približati v okviru meseca italijanske kulinarike, ki se je začel danes in bo trajal do 22. septembra.