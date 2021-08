Borisu Pahorju ob rojstnem dnevu čestitke tudi iz vrst zamejskih Slovencev

Trst, 26. avgusta - Čestitke literatu Borisu Pahorju, ki danes praznuje 108. rojstni dan, prihajajo tudi iz vrst zamejskih Slovencev. Italijanska senatorka in tržaška Slovenka Tatjana Rojc ga je imenovala za borca za svobodo in glasnika ljubezni. Tajnik stranke Slovenska skupnost (SSk) Igor Gabrovec pa ga je označil za vzornika.

"Izjemni pričevalec zaznamovanega stoletja, borec za svobodo, glasnik ljubezni kot temeljne življenjske sile, zavezan svojemu narodu in resnici, duhovit in oster hkrati, ki živi s Trstom in mesto v zalivu z njim, vse najboljše, dragoceni učitelj in prijatelj," je danes tvitnila Rojčeva.

Gabrovec pa je v sporočilu v sredo zapisal, da je Boris Pahor že vse življenje zagovornik samostojnega političnega nastopanja Slovencev v Italiji. Podprl je tudi delovanje stranke SSk, za kar so mu hvaležni.

"Boris Pahor se uvršča v sam vrh velikih Slovencev in velikih Evropejcev. S svojo kulturno razgledanostjo, s svojimi izkušnjami, s svojo premočrtnostjo in načelnostjo nas spominja, opominja in spodbuja, da so vrednote, za katere je še kako vredno živeti in se zanje boriti," je še zapisal.