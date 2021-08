Komisija za medicinsko etiko: Epidemije ni moč ustaviti brez ukrepov, cepljenja in pogoja PCT

Ljubljana, 26. avgusta - Nezadostna precepljenost vzdržuje epidemijo, ogroža zdravje ljudi, omejuje svobodo družbe in vsakega posameznika, so v izjavi za javnost opozorili člani državne komisije za medicinsko etiko. Vse prebivalce opominjajo, da epidemije ni moč ustaviti brez ukrepov, cepljenja in pogoja PCT.