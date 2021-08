Slovenci nestrpno pričakujejo nadaljevanje paraolimpijskih iger

Tokio, 26. avgusta - Četrtek je bil po tekmovalni plati na paraolimpijskih igrah v Tokiu za slovensko odpravo prost dan, po drugi strani pa so imeli danes športniki in spremljevalci tudi edino priložnost, da se v paraolimpijski vasi srečajo v polni zasedbi. Že v petek pa sta na vrsti nova nastopa v lokostrelstvu in namiznem tenisu.