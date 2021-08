V Kostanjevici na Krki razstava Lee Culetto in Tajde Novšak

Kostanjevica na Krki, 27. avgusta - V lapidariju Galerije Božidarja Jakca bodo ob 19. uri odprli dialoško razstavo Lee Culetto in Tajde Novšak z naslovom Kalupi vsakdana / Everyday Restraints. Njuna raznolika dela povezuje tematska usmerjenost v obravnavo nekaterih univerzalnih vprašanj o vpetosti in ujetosti slehernika v kolesje družbenih kalupov, normativov, pravil in pričakovanj.