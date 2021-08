Štrumbelj: Vzdušje v paraolimpijski vasi je sproščeno, ker se vsi držimo pravil

Tokio, 27. avgusta - Po nekaj uvodnih dneh paraolimpijskih iger v Tokiu so se udeleženci in ostali člani ekip, ki spremljajo športnike, že dodobra navadili na paraolimpijsko vas in tekmovališča v japonski prestolnici. Razmere so povsod koronsko drugačne, a kot pravi vodja slovenske odprave Boro Štrumbelj, ob spoštovanju pravil tudi varne.