Premiera nadaljevanja filma Downton Abbey prestavljena na marec

Los Angeles, 27. avgusta - Premiera nadaljevanja filma Downton Abbey, napovedana za letošnji december, je prestavljena na marec 2022, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili producenti. Razkrili so tudi naslov nadaljevanja - Downton Abbey: A New Era. Televizijska serija Downton Abbey je sledila britanski aristokratski družini Crawley in njihovi služinčadi.