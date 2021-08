Ob Domu upokojencev na Gradišču nad Prvačino bodo gradili dnevni center

Nova Gorica, 26. avgusta - Ob Domu upokojencev na Gradišču nad Prvačino so danes postavili temeljni kamen za gradnjo dnevnega centra in začasne namestitve. V dnevnem centru bodo lahko sprejeli do 15 oseb, začasnih namestitev bo deset, je ob današnji postavitvi temeljnega kamna dejal direktor doma Silvano Gregorič. V domu upokojencev trenutno zaključujejo energetsko sanacijo.