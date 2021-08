Na primorski avtocesti proti Ljubljani večkilometrski zastoj

Ljubljana, 26. avgusta - Na primorski avtocesti med Uncem in Ljubljano je večkilometrski zastoj. Pot se proti Ljubljani podaljša za eno uro, proti Kopru pa iz smeri Kosez in Rudnika do Vrhnike za dobre pol ure. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona vozil dolga štiri kilometre. Za Kranjsko Goro je možen izvoz Jesenice vzhod.