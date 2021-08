Na OP ZDA bodo nudili tudi psihološko prvo pomoč

New York, 26. avgusta - Letošnje odprto prvenstvo ZDA bo posebno po tem, da bodo med turnirjem za grand slam, zadnjim na sporedu v sezoni, teniškim igralcem in igralcem poleg tipičnih zdravstvenih storitev nudili tudi podporo na področju duševnega zdravja, so na spletnih straneh turnirja sporočili vodilni predstavniki ameriške teniške zveze (USTA).