Ljubljana, 26. avgusta - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so daljši zastoji na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano v obe smeri.

Na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano je zastoj v obe smeri. Proti Ljubljani je zastoj dolg 15 kilometrov, zamuda ena ura, proti Kopru pa iz smeri Kosez in Rudnika, dobre pol ure.

Štiri kilometre dolg zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Za Kranjsko Goro je možen izvoz Jesenice vzhod.

Prav tako je zastoj na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Dramljami v obe smeri in na cestah Šmarje-Koper in

Lucija-Strunjan.

Okvara vozila je na gorenjski avtocesti za izvozom Podtabor proti Ljubljani.

Na mejnih prehodih Obrežje, Dragonja, Jelšane in Starod je za osebna vozila pri vstopu v državo čakalna doba od ene do dveh ur, na mejnem prehodu Sečovlje pa do ene ure.

Avtobusi čakajo na mejnem prehodu Obrežje pri vstopu v državo od ene do dveh ur.

Predvidoma do 17. ure bo v Kočevju na Tomšičevi cesti zaprta glavna cesta Ljubljana-Petrina.

Cesta Unec-Cerknica bo na Rakeku zaprta do 29. 8. Obvoz za osebna vozila in tovorna do sedem ton in pol je delno po regionalni cesti Rakek-Logatec in lokalni cesti Rakek-Na vasi, za težja tovorna vozila pa preko Ljubljane, Škofljice in Sodražice.

Na primorski avtocesti sta na priključku Vrhnika zaprta uvoz proti Kopru ter izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprt je uvoz Obrežje Mokrice in priključek Brežice proti Ljubljani.

Na ljubljanski severni obvoznici med Bežigradom in Novimi Jaršami v obe smeri odstranjujejo delovno zaporo. Promet poteka po dveh zoženih pasovih v obe smeri. Vsi priključki so odprti.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si