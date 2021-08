Pred Škucem literarno-glasbeni festival Živa književnost

Ljubljana, 29. avgusta - Pred Škucem se bo drevi začel 28. literarno-glasbeni festival Živa književnost. Do 5. septembra bo vsak večer ob 20. uri postregel s pestrim naborom dogodkov v družbi literatov in glasbenikov iz več držav. V popoldanskih urah bo potekal tudi spremljevalni program O' živela knjiga, namenjen otrokom in mladim.