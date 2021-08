Ljubljanska borza: Indeks dopoldne v zelenem

Ljubljana, 26. avgusta - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi pridobil 0,21 odstotka. Nad gladino so ga potisnile predvsem Krkine delnice, ki so doslej pridobile 0,90 odstotka. Vlagateljem so bile v dopoldanskem času trgovanja sicer najbolj zanimive delnice Pozavarovalnice Sava, s katerimi so opravili za slabih 55.000 evrov poslov.