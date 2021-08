Celje, 26. avgusta - Celjski policisti so na območju Rogatca v sredo obravnavali štiri državljane Kitajske, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo. Po končanih postopkih jih bodo predali hrvaškim varnostnim organom. 34-letnega srbskega državljana, ki je tujcem omogočil ilegalen prestop meje, bodo kazensko ovadili, so sporočili s Policijske uprave Celje.