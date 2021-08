Vlado Kreslin na Ljubljana Festivalu že 30. leto

Ljubljana, 27. avgusta - Vlado Kreslin je reden gost Ljubljana Festivala že 30 let in tudi letošnja, 69. izdaja ne bo minila brez njega. Kreslin bo na drevišnjem koncertu na Kongresnem trgu na oder stopil s svojo spremljevalno skupino Mali bogovi in prekmursko etno-folk glasbeno zasedbo Beltinška banda. Glasbenik na koncertu napoveduje presenečenje.