Quantas namerava do konca leta ponovno vzpostaviti mednarodne lete

Sydney, 26. avgusta - Avstralski letalski prevoznik Qantas in njegova hčerinska družba Jetstar nameravata do konca leta ponovno vzpostaviti redne mednarodne letalske povezave. Predpogoj je, da se izpolni načrt avstralskih oblasti, da bo do decembra precepljenih 80 odstotkov Avstralcev, je danes naznanil Quantas.