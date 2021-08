Inkubator Sežana praznuje 30 let

Sežana, 26. avgusta - Inkubator Sežana, najstarejši in največji podjetniški inkubator v Sloveniji, je danes obeležil 30-letnico delovanja. Ob tej priložnosti so odprli prenovljene poslovne prostore starega objekta Iskre in nov Coworking Iskra Hub, obenem pa so podpisali akt o ustanovitvi visoke strokovne šole za oblikovanje in fotografijo.