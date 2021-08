V Galeriji Photon mednarodna fotografska razstava o življenju pred 40 in 50 leti

Ljubljana, 26. avgusta - V Galeriji Photon bodo drevi odprli mednarodno skupinsko fotografsko razstavo Uteha spomina - Kako smo preživeli komunizem in se celo smejali. Razstava v ospredje postavi vsakdanje življenje "malih ljudi" pred 40 in 50 leti. Avtorji fotografij prihajajo iz Poljske, Češke, Slovenije, Avstrije, Slovaške in Madžarske.